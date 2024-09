Borsa | l' Europa sale dopo Wall Street scommesse sulla Bce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Proseguono in rialzo le Borse europeel'avvio positivo die in attesa dei datifiducia dei consumatori americani e di quelli sull'attività manifatturiera della Fed di Richmond. Parigidell'1,2%, Milano dello 0,6%, Francoforte dello 0,5% e Londra dello 0,2%, con i titoli del lusso e delle auto in evidenza in scia alle misure di stimolo varate dalla Cina, che hanno messo il turbo ai listini asiatici.gli indici pmi di ieri, con la Germania epicentro della debolezza dell'Eurozona, oggi è stato l'indice Ifofiducia delle imprese tedesche a deludere. I timori sull'andamento dell'economia del Vecchio Continente e le aperture del governatore estone Madis Muller spingono lesu un nuovo taglio dei tassi da parte della Bce a ottobre, che viene prezzato dal mercato al 55%.