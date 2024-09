Atp Chengdu Lorenzo Musetti in finale | battuto il russo Kachmazov

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tutto facile per: con un 6-4, 6-2 l’azzurro batte ilAlibeke si qualifica per ladelOpen, torneo Atp 250 che si gioca sul cemento del capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina., numero 1 del tabellone, ha affrontato in semiilnumero 252 del ranking e sorpresa del torneo, che è arrivato alle semifinali partendo dalle qualificazioni. Contro il toscano però non ha potuto fare nulla.ora inaffronterà il vincente della semitra il tedesco Hanfmann e il cinese Shang. L’ultimo atto dell’Atp diè in programma martedì 24 settembre. Con questo risultato l’azzurro consolida la sua permanenza nella Top 20 del ranking Atp e in caso di vittoria potrebbe continuare a coltivare il sogno di qualificarsi per le Atp Finals di Torino.