Social sul tema dell’alcol sfiorate 500 mln di interazioni in un anno

(Di domenica 22 settembre 2024) Il dibattito sull’alcol spopola suimedia, con un volume diche supera il milione di menzioni legate alle principali bevande alcoliche, come vino, birra, cocktail e liquori. Complessivamente, queste discussioni hgenerato ben 467 milioni di, con una media di 565 commenti o reazioni per ogni post. La maggior parte delle conversazioni si intensifica nei mesi estivi, registrando un aumento significativo da marzo a ottobre. Questi risultati emergono da un’analisi condotta daData per Adnkronos, che ha monitorato l’attività suinegli ultimi 12 mesi. Nonostante la quantità di discussioni sul, il tono generale rimane leggero e spesso spensierato, senza affrontare in modo adeguato le potenziali problematiche legate al consumo eccessivo di alcol.