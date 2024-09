Sanremo 2025 Conti | Un talent per scegliere le nuove proposte

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) (Adnkronos) – Unper arrivare alla scelta delleper il Festival di. Carlointanto ascolta i brani degli aspiranti 24 big, che verranno resi noti all’inizio di dicembre. “C’è una bella novità sulle” per il Festival “perché quest’anno faremo una sorta diparallelo, che ci porterà a scoprire i quattro che arriveranno all’Ariston a febbraio”, dice il conduttore e direttore artistico al Tg1. “E lo faremo con cinque serate su Rai2, fra qualche settimana vi dirò chi le condurrà: tranquilli, quelle non le condurrò io. Vi racconteremo come arriveremo piano piano in queste cinque serate alla selezione dei migliori che arriveranno al Festival come”. “Stiamo lavorando, la commissione artistica che mi aiuterà aleè già al lavoro.