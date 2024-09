Rod Stewart torna in Italia unica data il 10 maggio a Milano

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Sir Rod, leggendario cantante e cantautore, ha annunciato un esclusivo concerto in. L’evento si terrà il 102025 presso l’Unipol Forum di, offrendo ai fan una serata straordinaria con i suoi brani più iconici. Un concerto imperdibile per i fan di RodCon una carriera che ha attraversato oltre cinque decenni, Rodè uno degli artisti più amati di tutti i tempi. Il concerto asarà un’occasioneper ascoltare dal vivo alcuni dei suoi più grandi successi. Successi indimenticabili nella scaletta del concerto Durante lo spettacolo, Rodeseguirà una selezione delle sue canzoni più celebri, tra cui: Maggie May Da Ya Think I’m Sexy The First Cut is the Deepest Tonight’s the Night Forever Young Have I Told You Lately That I Love Youe molti altri.