Per niente al mondo come finisce | spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di domenica 22 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 22 Settembre 2024 1:00 pm by Redazione Peralè un film italiano uscito nelle sale cinematografiche il 15 settembre 2022. Diretta da Ciro D’Emilio, la pellicola segue la storia di un uomo di successo, Bernardo, circondato da amici, che si ritrova in prigione improvvisamente, senza aver commesso alcun reato. L’uomo viene accusato di associazione a delinquere. Peral: riassunto della trama Leggi anche: His Three DaughtersLeggi anche: The VoyeursdelLa trama di Peralinizia con Bernardo che è uno chef di successo. Improvvisamente viene arrestato, con l’accusa di essere il leader di una banda di rapinatori. Suo cugino Armando faceva parte di questo gruppo.