Open Arms e il patto col diavolo Pd

(Di domenica 22 settembre 2024) Una dell tesi più iperboliche, benché all'apparenza spiazzante, tanto da avere messo in difficoltà più di un interlocutore in questi giorni, sul processoa Matteo Salvini, sostiene che il leader della Lega sia processato dai magistrati in conseguenza dell'autorizzazione a procedere votata dal Senato, la Camera cui Salvini apparteneva. Una tesi decisamente più intelligente del delirio colpevolista di Pd e 5s, per non parlare delle richieste di risarcimento di associazioni e ong amiche degli scafisti che «sciacallano» su un ministro che attuò una direttiva votata dal governo e dal Parlamento. Arrivando a chiedere soldi per aiutare i clandestini ad entrare anziché rimanere a casa loro. Tanto intelligente quanto biforcuta. Come andò davvero. La maggioranza che votò quel via libera era impura.