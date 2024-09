Nelle case allagate di via Isonzo Ancora fango | tutto da buttare Alea | Squadre speciali in azione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Forlì si ritrova nuovamente a fare i conti con le tragiche conseguenze delle alluvioni, e con queste tornano a riempire le strade i cumuli di mobili e rifiuti. Dopo le pesanti piogge che hanno colpito la città nei giorni scorsi,ha avviato ieri una raccolta straordinaria, tentando di ripulire i marciapiedi dalle pile di oggetti e detriti ammassati nel corso delle operazioni di svuotamento delle. Camminando ieri mattina per via Pelacano evie limitrofe, un’area già duramente colpita dalle esondazioni del 2023, la desolè evidente: divani, lavatrici, passeggini, frigoriferi e sacchi di rifiuti, gonfi d’acqua e, si accumulano ai bordi delle strade come pezzi di un puzzle smarrito. Oggetti che un tempo appartenevano alla quotidianità ora giacciono alla deriva, segni silenziosi di una città che fatica a ritrovare il suo ordine.