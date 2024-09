Interventi post alluvione le risorse sono bloccate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) A Savignano, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha realizzato opere per oltre 4 milioni e mezzo di euro per mettere in sicurezza lo storico fiume Rubicone dal confine con Longiano fino alla foce di Savignano Mare, i cui lavoriterminati prima dell’estate e alcuni dei qualiancora in corso alla golena e che sidimostrati fodamentali durante questa nuova. Il sindaco Nicola Dellapasqua e la vicesindaca Stefania Morara hanno fatto il punto sullo stato idrogeolgico del territorio di Savignano. "Il corso del fiume Rubicone – dicono – dopo l’di maggio 2023 è stato interessato da un importante pacchetto di lavori di somma urgenza. Il resto dei danni occorsi in quella drammaticainteressavano il patrimonio pubblico e nella fattispecie infrastrutture stradali.