Incontri sulla neogenitorialità L’iniziativa dell’azienda Fosber rivolta ai propri dipendenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024), il gruppo internazionale leader nella progettazione di macchine per la produzione di cartone ondulato, organizza per iimpiegati una serie di. Questa iniziativa va ad inserirsi in un già ampio portfolio colmo di altre attività, con cui l’azienda supporta inella loro crescita lavorativa, personale e familiare. Un segnale forte nella direzione, sempre più importante, del benessere sul luogo di lavoro. “Io speriamo che me la cavo. Essere genitori oggi: dialogo, intrecci e relazioni per crescere insieme ai nostri figli”, è il titolo della giornata di formazione in programma per mercoledì 25 settembre, aperta a tutte lee tutti iche desiderino parteciparvi.