Incidente sull’A1 tra Valmontone e Roma Sud | traffico rallentato e 7 km di coda

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) Lungatra Colleferro e la diramazioneSud,su tre corsie Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:45, unsi è verificato sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso trae il bivio con la diramazioneSud in direzione Firenze, all’altezza del chilometro 584. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, oltre alle pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia della Direzione del V Tronco di Fianono. Attualmente, ilnel tratto interessato dall’scorre su tre corsie, ma si registrano 7 km ditra Colleferro e il bivio con la diramazioneSud, sempre in direzione Firenze. Gli automobilisti in viaggio sono invitati a prestare attenzione e, se possibile, utilizzare percorsi alternativi.