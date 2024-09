Giovanili biancazzurre La Primavera festeggia in rimonta | battuta la Pro Vercelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) spal 2 pro1 SPAL: Zenti, Osti (80’ Rizzotto), Pegoraro, Andreoli (66’ Castiglione), Mayele, Roda, Anzolin (80’ Cecchinato), Antonciuc (36’ Torre), Angeletti, Boccia (80’ Marrale), Camelio. All. Pedriali PRO: Colla, Bordoni, Ronchi, Crepaldi, Iaria (68’ De Crescenzo), Cirillo, Caselli (81’ Coda), Burruanu (68’ Bagarotti), Caporale (81’ Gagliotti), Becchio (60’ Armucida), Sow. All. Franca Arbitro: Dini di Città di Castello Marcatori: 26’ Sow, 44’ rig. Angeletti, 55’ Andreoli Note: espulso Bordoni. Ammoniti Pegoraro, Colla, Cirillo e Gagliotti. Dopo lo scivolone sul campo del Modena, la Spal reagisce alla grande mettendo ko la Pronella seconda giornata del campionato2 al centro sportivo Fabbri. È la prima vittoria stagionale, nonché la prima gioia di mister Pedriali in una categoria nella quale sognava di allenare da anni.