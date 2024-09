Area Eventi dell’Hortus Ambrosone risponde | Non è stata violata nessuna regola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sull’evento andato in scena all’conclusus, durante l’ultima edizione di Città Spettacolo, devo registrare inesattezze da parte dei gruppi di opposizione, ai quali rivolgo l’invito ad approfondire meglio il quadro normativo in tema di pubblici spettacoli e relative procedure di autorizzative”, lo scrive in una nota l’assessore alle Attività produttive Luigi. “Nel caso specifico l’evento non rientrava e non si configurava come pubblico spettacolo e quindi – in materia di commissione pubblici spettacoli – non rientrava nel relativo campo di applicazione del Decreto Ministeriale 96, né del Decreto Piantedosi. Non era né un concerto, né un evento di dimensioni che richiedesse più di quello che i promotori di questo momento di riflessione e intrattenimento hanno messo in campo.