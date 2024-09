Venezia Giacomo Gobbato morto dopo una rissa con accoltellamento per sventare una rapina ad una donna

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 21 settembre 2024), 26 anni di Mestre (), è, e un altro giovane è rimasto ferito,unaconperunaad una, avvenuta la scorsa notte nella città della terrafermana. L’aggressore di origini straniere sarebbe stato sottoposto a fermo. Lo riferiscono i quotidiani lagunari. La tragedia è avvenuta attorno alle ore 23 di venerdì sera su Corso del Popolo. I due giovani hanno cercato di fermare iltore che aveva aggredito la, il quale ha estratto un coltello e ha colpito entrambi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, ai qualiè subito apparso in gravissime condizioni, ed èil trasporto d’urgenza all’ospedale dell’Angelo ma non c’è nulla da fare. L’altro aggredito avrebbe riportato ferite alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita.