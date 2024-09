Spal sinistra di qualità con Mignanelli e Rao A destra Dossena cerca ancora l’assetto giusto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) È unasbilanciata aquella che si è vista nelle prime giornate di campionato. I motivi sono molteplici, a partire dal fatto che sulla fasciail terzino titolare è arrivato negli ultimi giorni di trattative con un turno di squalifica sul groppone, e come se non bastasse sabato scorso a Sestri Levante ha riportato una lesione muscolare che con tutta probabilità lo costringerà a saltare i prossimi tre turni ravvicinati. Stiamo naturalmente parlando di Calapai, arrivato dalla Casertana, con la quale era stato espulso nella prima giornata di campionato. Il laterale poi ha partecipato al tracollo con la Lucchese, e in Liguria ha dovuto lasciare il campo dopo il primo tempo. Il suo non è stato quindi un impatto particolarmente fortunato, ma avrà modo di rifarsi.