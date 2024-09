Sguera attacca tutti | Le critiche alla Regione non assolvono il Comune

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nel corso del consiglio comunale tenutosi il giorno 19.9.24, il Sindaco non ha mancato di sottolineare le responsabilità dellaCampania in meritoincredibile vicenda della mancata individuazione del gestore unico del servizio idrico.In sostanza, Benevento è forse l’unica Città d’Italia ad aver perso, coi fondi del PNRR, un’opportunità storica per la sostituzione di condotte vetuste – che provocano una dispersione pari ad oltre il 50% – e per l’approvvigionamento di riserve idriche da impiegare in momenti di crisi.