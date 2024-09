Pronti per un comeback incredibile? Stanno tornando le crackle nails | direttamente dal 2010

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) Erano un must have, una di quelle tecniche da tutorial su Youtube. Insieme alla nail art con ritagli di giornale, e quella delle gocce di smalto nell’acqua per dare l’effetto onde. Anche lesi riprendono uno spazio ben 15 anni dopo il loro lancio. E i millennials ne sono terrorizzati: non è forse troppo presto per fare undel genere? Intanto, su Tik Tok spopolano video tutorial su come ricreare questa nail art. E anche i brand ripropongono il prodotto. Ma vale davvero la pena provare? Vediamo come si fa. Il trend nel 2024: si possono ricreare le? First thing first, capiamo come fare questo trend. Smalto semplice, o gel? In entrambi i casi è importantissimo avere una base, un colore di sfondo, il prodotto magico, e un top coat resistente.