Prestazione opaca della Casertana a Messina | gioca solo per 30 minuti nella ripresa bene Bakayoko e Damian

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 21 settembre 2024) Caserta (di Alfredo Stella). Ha rischiato di perdere e anche malamente lanel match di ieri sera in uno stadio, il Franco Scoglio di Massina desolatamente vuoto. Disorientata, causa il gol subito a freddo (dopoun giro di lancette dall’inizio), incapace di reagire, ha mostrato il fianco agli attacchi peloritani, tanto da subire il secondo gol quasi a metà del primo tempo. Anche la seconda partegara sembrava ricalcale il copione con gli uomini di Iori in evidente stato confusionale. Poi la svolta, con il gol di Carretta al 76’,e soltanto grazie ad un’azione personale. Poi il rigore procurato dal guizzantesubentrato pochiprima sfuggito alla marcatura messo a terra appena entrato in area. Rigore inevitabile.