Oltre l’Antropocene con la palude del nostro immaginario da cambiare

(Di sabato 21 settembre 2024) Ho fatto l’errore di portarmi in vacanza un libro sbagliato: "Immaginazione. Al di là del” (Castelvecchi, 208 pp., 20 euro) di Kristupas Sabolius, un superprofessore di quelli che scrivono senza dare respiro al lettore e procedono per montaggio di riferimenti e citazioni bibliografiche. Dedica naturalmente al, teoria e problema, gran parte del suo libro, mettendo a confronto un bel mucchio di studiosi: Castoriadis, Serres, Latour, Simondon, Stengers, Barad, Viveiros de Castro, Bottici, Alloa, Danowski, Dempster e infine Haraway e qualche altro. Li metto in fila per provocare subito in chi mi sta leggendo quella certa sazietà che ho provato anch’io. Ma non bastano i nomi dei vari studiosi e professori di Antropocene e dintorni. L’altro ingorgo è ovviamente terminologico e tematico.