Nuova patch e kit per The Sims 4

(Di sabato 21 settembre 2024) Unagrandissimadi aggiornamento è disponibile per The4. Questo nuovo aggiornamento, di cui potete trovare lenotes qui, porta tantissimi nuovi contenuti per il più famoso life sim. Vi lasciamo al trailer di annuncio. Questo corposo aggiornamento aggiunge tantissime possibilità di costruzione, uniti a un’ampia scelta di colori selezionabili, oltre a svariate migliorie tecniche e di performance per il titolo EA. A tutto questo si aggiungono due nuovissimi kit: Atelier e Cameretta Fiabesca che permetteranno ai giocatori di rivisitare il proprio lato artistico e accompagnare il proprio piccino appena nato in una splendida stanza per bebè. Questi nuovi pacchetti sono disponibili sia su PC che su console. L'articoloe kit per The4 proviene da NerdPool.