Modena-Juve Stabia oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Braglia valevole per la sesta giornata del campionato italiano di. La compagine gialloblù guida Pierpaolo Bisoli finora ha conquistato una sola vittoria in queste prime cinque partite e deve cercare di invertire la rotta se vuole coltivare grandi ambizioni per l’intera stagione., come seguire il match La formazione campana di Guido Pagliuca, dal suo canto, è reduce dalla sconfitta rimediata contro il Palermo e vuole tornare a fare punti per continuare a stupire tutti. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 21 settembre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.