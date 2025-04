Da Novecento alla VIII Strada Teatro monologhi e canzoni

Novecento“ di Baricco, il Teatro-canzone di Patrucco dedicato a Brassens, la musica jazz e il rock progressive. Spettacoli e concerti all’insegna del gusto raffinato e dell’amore per la cultura al Teatro OppArt di Sovico. Il sipario in via Giovanni da Sovico si alzerà oggi alle 21 con un evento organizzato insieme alla Pro Loco: il monologo “Novecento“ di Alessandro Baricco, con voce narrante di Corrado Villa e accompagnamento al pianoforte di Francesco Parravicini. Sarà un viaggio poetico ed emozionante tra parole e note, con una versione intensa ed evocativa del celebre testo teatrale sulla storia del leggendario pianista nato e vissuto sull’oceano. Info 039.900.84.48, prenotazioni a alla stessa ora spazio alla musica con il concerto jazz dei New Open Circle: il gruppo formato da Maurizio Signorino al sax tenore e soprano, Giuseppe Gallucci alla chitarra, Riccardo Vigoré al basso e Danilo Sala alla batteria presenterà il suo nuovo album, in cui il jazz contemporaneo si fonde con la tradizione. Ilgiorno.it - Da Novecento alla VIII Strada. Teatro, monologhi e canzoni Leggi su Ilgiorno.it Una lettura teatralizzata da ““ di Baricco, il-canzone di Patrucco dedicato a Brassens, la musica jazz e il rock progressive. Spettacoli e concerti all’insegna del gusto raffinato e dell’amore per la cultura alOppArt di Sovico. Il sipario in via Giovanni da Sovico si alzerà oggi alle 21 con un evento organizzato insiemePro Loco: il monologo ““ di Alessandro Baricco, con voce narrante di Corrado Villa e accompagnamento al pianoforte di Francesco Parravicini. Sarà un viaggio poetico ed emozionante tra parole e note, con una versione intensa ed evocativa del celebre testo teatrale sulla storia del leggendario pianista nato e vissuto sull’oceano. Info 039.900.84.48, prenotazioni a [email protected] . Domanistessa ora spaziomusica con il concerto jazz dei New Open Circle: il gruppo formato da Maurizio Signorino al sax tenore e soprano, Giuseppe Galluccichitarra, Riccardo Vigoré al basso e Danilo Salabatteria presenterà il suo nuovo album, in cui il jazz contemporaneo si fonde con la tradizione.

Artaud, Antonin - Teatro del Novecento - Il Novecento segna una svolta nell'enfasi sull'espressione fisica dell'attore piuttosto che sulla parola, promuovendo una cultura del corpo. Il teatro occidentale inizia a riscoprire il corpo ... (skuola.net)

Teatro del Novecento - Living Theatre e Bread and Puppet - Gruppo sperimentale fondato dall’attrice Judith Malina dal pittore e poeta Julian Beck, negli anni ’50 a New York nasce infatti il movimento Off Broadway che va in opposizione agli spettacoli ... (skuola.net)

“Novecento”, a Bonate Sopra in scena il capolavoro di Baricco - Bonate Sopra. Sabato 29 marzo alle 21 al Teatro Verdi di Bonate Sopra andrà in scena lo spettacolo “Novecento”, di Alessandro Baricco, con Lucia Corna, Pietro Maccabei, Letizia Russo, Lorenzo Tombesi, ... (bergamonews.it)