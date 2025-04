Juventusnews24.com - Soulé rivela: «Sapevo già che avrei dovuto lasciare la Juventus. Vendetta domenica? Ho solo un obiettivo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24è intervenuto a La Stampa a due giorni dal big match in programma allo Stadio Olimpico tra la Roma e la. Le parole dell’argentinoMatiasè intervenuto a La Stampa. Le parole dell’argentino in vista della sfida tra Roma ein programmasera all’Olimpico.PARTITA – «Una partita speciale, specialissima. Sono stato cinque anni alla, ero un ragazzino sedicenne. La sfida disarà ancora più particolare per la classifica: noi e loro ci giochiamo un posto in Champions»PERCORSO – «Un passaggio che mi ha aiutato molto. Che permette a un giovane di crescere agonisticamente e umanamente in modo più graduale. Dalla Primavera alla prima squadra si notava la differenza tra le due categorie. Giocando in Serie C, in autentiche battaglie contro giocatori esperti, sono molto migliorato fisicamente e tecnicamente»DYBALA – «Giocare insieme a Dybala era un sogno che avevo da piccolo, quando in Argentina vedevo la Serie A in tv.