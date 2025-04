Nightmare e Freddy Krueger potrebbero tornare ma i diritti sono divisi tra la New Line Cinema e gli eredi di Wes Craven

Freddy Krueger potrebbe tornare: il presidente di New Line Cinema parla del futuro di Nightmare. Quindici anni fa, l'ultimo fallimentare capitolo con Jackie Earle Haley nel ruolo del demone dei sogni. Leggi su Fanpage.it potrebbe: il presidente di Newparla del futuro di. Quindici anni fa, l'ultimo fallimentare capitolo con Jackie Earle Haley nel ruolo del demone dei sogni.

Nightmare e Freddy Krueger potrebbero tornare, ma i diritti sono divisi tra la New Line Cinema e gli eredi di Wes Craven. Nightmare, Freddy Krueger tornerà con un nuovo film? New Line: "È complicato". Nightmare 4 – Il non risveglio è grosso e cafonissimo. Nightmare reboot: si valutano nuovi progetti, Mike Flanagan ha una storia. Nightmare, compie 40 anni il primo film con Freddy Krueger: il cast ieri e oggi. FOTO. Nightmare compie 40 anni! Robert Englund svela i segreti di Freddy Krueger: "Wes Craven era nel panico". Ne parlano su altre fonti

Nightmare e Freddy Krueger potrebbero tornare, ma i diritti sono divisi tra la New Line Cinema e gli eredi di Wes Craven - Freddy Krueger potrebbe tornare: il presidente di New Line Cinema parla del futuro di Nightmare. Quindici anni fa, l’ultimo fallimentare capitolo con Jackie Earle Haley nel ruolo del demone dei sogni. (fanpage.it)

Jackie Earle Haley scherza su un sequel di Nightmare, ma il futuro della saga resta incerto - Jackie Earle Haley ha scherzato su un possibile sequel di "A Nightmare on Elm Street", mentre Richard Brener di New Line Cinema affronta le complicazioni legate ai diritti per un nuovo film. (ecodelcinema.com)

Nightmare, Freddy Krueger tornerà con un nuovo film? New Line: "È complicato" - Un problema legato ai diritti del franchise rende difficoltosa la realizzazione di un nuovo film di Nightmare. (cinema.everyeye.it)