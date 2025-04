Agi.it - A Messina migliaia di luci per Sara

AGI - È prevista per oggi l'autopsia suCampanella, la studentessa uccisa ada un compagno di corso. Una volta terminati gli accertamenti disposti dalla procura per stabilire la tipologia delle lesioni e i colpi inferti, la salma potrà essere restituita alla famiglia. I funerali dovrebbero svolgersi lunedì mattina nella sua Misilmeri. Ieri seradi persone, tremila, forse quattromila, hanno preso parte alla fiaccolata organizzata dall'università in ricordo die si è stretta attorno ai suoi familiari. Presente anche la madre della studentessa, Cetty Zaccaria, che ha ringraziato tutti: "Dico grazie a nome diè con noi ringrazio tutti i ragazzi e gli studenti che hanno dato voce ae la darete anche voi insieme a noi", ha detto con un filo di voce al temine della manifestazione.