Ilgiorno.it - Como calcio, emozioni per tutti

Leggi su Ilgiorno.it

L’accessibilità è davvero a tutto campo per il1907, che ha stretto un accordo con la società Connect Me Too per consentire anche ai tifosi non vedenti di godersi la partita in tempo reale, grazie alla descrizione audio delle azioni. L’iniziativa inclusiva fa parte di un progetto più ampio volto a rendere gli eventi sportivi più accessibili a. La cronaca iper descrittiva del match è curata da un audiodescrittore professionista e viene trasmessa direttamente sugli smartphone attraverso l’app Connect Me Too. Il servizio è completamente gratuito e disponibile durante tutte le partite casalinghe del1907. Il debutto è stato con la partita-Venezia. "Vi ringraziamo profondamente per l’interessante ed emozionante iniziativa che abbiamo vissuto al Sinigaglia – dice Daniele Riboldi, socio dell’Unione italiana ciechi – grazie all’opportunità che ci avete dato e all’utilizzo della nuova app che risulta uno strumento davvero valido".