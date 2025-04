Abbondanti nevicate e poi il rialzo termico rischio valanghe sui Sibillini

Sibillini, dove nella ultime ore si sono verificate diverse valanghe, alcune di dimensioni significative. Le Abbondanti nevicate degli ultimi giorni e il rialzo termico stanno rendendo il. Perugiatoday.it - Abbondanti nevicate e poi il rialzo termico, rischio valanghe sui Sibillini Leggi su Perugiatoday.it Il Soccorso alpino e speleologico Umbria (Sasu) ha segnalato l’elevata instabilità del manto nevoso sui Monti, dove nella ultime ore si sono verificate diverse, alcune di dimensioni significative. Ledegli ultimi giorni e ilstanno rendendo il.

