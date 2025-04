Palmi bonus edilizi e falsa identità | arrestato imprenditore per truffa da oltre 16 milioni

bonus edilizi, ma il castello di carte è crollato grazie all’intervento della Guardia di finanza di Reggio Calabria. Un uomo, originario di Taurianova, è finito in manette con l’accusa di truffa aggravata, sostituzione. Reggiotoday.it - Palmi, bonus edilizi e falsa identità: arrestato imprenditore per truffa da oltre 1,6 milioni Leggi su Reggiotoday.it Aveva messo in piedi un vero e proprio sistema di frode costruito attorno ai, ma il castello di carte è crollato grazie all’intervento della Guardia di finanza di Reggio Calabria. Un uomo, originario di Taurianova, è finito in manette con l’accusa diaggravata, sostituzione.

