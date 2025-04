Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-04-2025 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno code perintenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la diramazioneNord a tratti fino alla Tiburtina è ancora code tra la diramazioneSud via Appia in carreggiata esterna invece code per incidente tra L'Argentina e la via Appia ci sposiamo sulle tra turbano delle 24 dove ci sono file tra Fiorentini la tangenziale est altre cose sulla tangenziale Tra via di Pietralata via dei Campi Sportivi in direzione dello stadio Largo Passamonti in viale Castrense verso San Giovanni in entrata afile sulle principali arterie della città continua a Ponte edizione Romicspossibili difficoltà in tutta l'area circostante in Piazza Venezia Altare della Patria 8:30 si celebrerà una cerimonia con deposizione di una corona d'alloro al sacello del Milite Ignoto possibili difficoltà alcon le chiusure deviazioni per i dettagli di cose di altre notizie potete consultare il sito