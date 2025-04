Thesocialpost.it - Madre torna in salotto, poi la scoperta choc: cosa ha mangiato il figlio

I bambini sanno essere imprevedibili, e a volte basta un attimo di distrazione perché si verifichi l’impensabile. È quanto accaduto a Natasha Emeny, una mamma inglese che, dopo essersi allontanata per pochi minuti per sistemare il bucato, si è ritrovata davanti a una scena davvero surreale: suodi un anno era ricoperto di cenere e aveva ingerito parte delle spoglie del nonno defunto, conservate in un’urna funeraria.Il singolare episodio è avvenuto nel Lincolnshire, in Inghilterra. Natasha, ladel piccolo protagonista della vicenda, si era assentata per pochi minuti, come dicevamo, certa che non ci fosse nulla nelle vicinanze che potesse rappresentare un rischio per suo. Ma al suo ritorno in, la scena che si è trovata davanti l’ha lasciata senza parole: il bimbo aveva il viso, i vestiti e perfino il divano coperti da una polvere grigiastra e sospetta.