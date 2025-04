Thesocialpost.it - Arriva la “Trump Card”: tessera da cinque milioni di dollari per la residenza Usa

New York – Il culto autoreferenziale di Donaldha toccato una nuova vetta a bordo dell’Air Force One, dove il presidente degli Stati Uniti ha svelato in diretta la “”, un esclusivo visto d’ingresso per milionari venduto alla cifra didi. La carta, ribattezzata “Gold”, riproduce in rilievo l’effigie dorata del tycoon, immortalato in primo piano, con giacca e cravatta, a coronare un documento che più che un permesso di soggiorno ricorda una carta di credito di lusso.Sul fronte, spiccano le scritte “United States of America” e “”, incorniciate da nove stelle e dalla firma del presidente. In basso, accanto all’iconica aquila calva, simbolo americano, è impressa la cifra che garantisce l’accesso al sogno americano in formato esclusivo: 5.