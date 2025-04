Trenord anche da Como tariffa speciale per il Salone del Mobile

Trenord va al Salone del Mobile, che si terrà a Fieramilano a Rho dall’8 al 13 aprile. Per raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano, a pochi passi dall’area espositiva, saranno disponibili due tariffe: il biglietto integrato STIBM, che comprende a 4,40 euro il viaggio di andata/ritorno. Quicomo.it - Trenord, anche da Como tariffa speciale per il Salone del Mobile Leggi su Quicomo.it Conva aldel, che si terrà a Fieramilano a Rho dall’8 al 13 aprile. Per raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano, a pochi passi dall’area espositiva, saranno disponibili due tariffe: il biglietto integrato STIBM, che comprende a 4,40 euro il viaggio di andata/ritorno.

Trenord, anche da Como tariffa speciale per il Salone del Mobile. Tariffa speciale Trenord per raggiungere Eicma. EICMA 2024: con Trenord biglietti speciali per raggiungere la fiera. Trenord a EICMA: tariffe speciali da 4,40€. Treno storico. Salone del Mobile, come raggiungere Fiera Milano con Trenord: le linee e il costo dei biglietti. Ne parlano su altre fonti

Con Trenord al Salone del Mobile: i biglietti ed il Day Pass - Con Trenord al Salone del Mobile: biglietti a/r da Milano a 4,40 euro e tariffa speciale Salone del Mobile Day Pass da tutta la Lombardia a 13 euro a/r. (affaritaliani.it)

CON TRENORD AL SALONE DEL MOBILE DALL’8 AL 13 APRILE A FIERAMILANO A RHO - In treno è possibile raggiungere anche gli eventi del Fuorisalone in città Milano, 3 aprile 2025 – Con Trenord va al Salone del Mobile, che si terrà a Fieramilano a Rho dall’8 al 13 aprile. Per raggiu ... (mi-lorenteggio.com)

Lombardia, Trenord attiva tariffe speciali per il Salone del Mobile - (FERPRESS) – Milano, 3 APR – Trenord va al Salone del Mobile, che si terrà a Fieramilano a Rho dall’8 al 13 aprile. Per raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano, a pochi passi dall’area espositiva, ... (ferpress.it)