Tudor Juve Gazzetta il tecnico ora prova a tenersi la panchina! I due obiettivi con cui tentare la Vecchia Signora | il piano

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del possibile futuro della panchina della Juve, con Igor Tudor che qualche settimana fa ha accettato di tornare a Torino firmando un contratto fino a fine stagione. Ora secondo quanto raccolto dal quotidiano dopo un buon avvio il tecnico punta a chiudere bene la stagione centrando la qualificazione alla prossima Champions e poi a fare un buon Mondiale per Club per strappare una conferma ad oggi ancora da non escludere totalmente.

