Trump conferma | Musk lascerà il Doge tra qualche mese

Donaldquanto la Casa Bianca aveva frettolosamente liquidato come “spazzatura”: Elonsi prepara a lasciare l’incarico a, il suo controverso progetto tecnologico e simbolico, fortemente legato all’universo delle criptovalute e a una visione decentralizzata della rete.Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha definito“fantastico”, ma ha aggiunto che “deve anche gestire un gran numero di aziende”. Per questo, secondo, “a un certo punto Elon dovrà andarsene”. Alla domanda su una possibile data, il presidente ha risposto: “tra”, sottolineando però che gli piacerebbe che il fondatore di Tesla e SpaceX restasse “il più a lungo possibile”.Le parole disegnano una svolta rispetto alla posizione ufficiale assunta inizialmente dalla sua amministrazione, che aveva derubricato le indiscrezioni sul passo indietro dicome “false e infondate”.