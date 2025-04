Nba | Curry dice 37 e Golden State piega i Los Angeles Lakers

Golden State passa in casa dei Los Angeles Lakers 123-116. Acuto di Steph Curry. Il 30 dei Warriors mette a segno 37 punti, 16 nel terzo quarto, 3 rimbalzi e 6 assist e contribuisce in modo decisivo alla vittoria della franchigia di San Francisco. Con un Jimmy Butler da soli 11 punti, Brandon Podziemski non tradisce le attese e segna 28 punti aggiungendo 8 rimbalzi e 6 assist. Jonathan Kuminga porta 18 punti e 9 rimbalzi in uscita dalla panchina. 8 punti, 11 rimbalzi e 5 assist per Draymond Green. Sponda Lakers, brutta serata al tiro per Luka Doncic. Lo sloveno chiude con 19 punti, 8 rimbalzi e 7 assist e il 35% dal campo (6/17) e lo 0/6 da tre punti. LeBron James ultimo a mollare con 33 punti, 5 rimbalzi e 9 assist. Bene anche Austin Reaves con 31 punti e 6 rimbalzi. In doppia cifra anche Rui Hachimura (24 punti+6 rimbalzo+3 assist).

