Colpo di scena in Corea del Sud | destituito il presidente Yoon Suk Yeol il Paese al voto

Corea del Sud ha destituito il presidente Yoon Suk Yeol, confermando l'impeachment per aver violato la Costituzione dichiarando la legge marziale lo scorso dicembre. La decisione, presa all'unanimità dai giudici dopo 111 giorni di esame del caso, sancisce un momento storico: Yoon è il primo presidente sudCoreano a essere arrestato e, seppur temporaneamente, detenuto durante il suo mandato.Secondo la sentenza, Yoon non si è limitato a proclamare la legge marziale, ma ha anche mobilitato forze militari e di polizia nel tentativo di impedire all'Assemblea nazionale di svolgere le sue funzioni. Un atto definito dalla Corte come una "chiara sovversione dell'ordine costituzionale".La destituzione del presidente apre ora la strada a nuove elezioni presidenziali, da tenersi entro 60 giorni.

