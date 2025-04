Calciomercato Inter colpo Luis Henrique? Ecco la mossa del club l’idolo del brasiliano…

Calciomercato Inter, ancora voci su Luis Henrque, Ecco la mossa del club nerazzurro, spunta poi un retroscena sull'idolo del brasiliano

Calciomercato Inter, sembrerebbe Luis Henrique – talento brasiliano dell Olympique Marsiglia classe 2001 – il nuovo obiettivo di Beppe Marotta e i suoi. La volontà del club è quella di investire sull'esterno, il cui idolo peraltro è un ex nerazzurro. Così in un breve passaggio ne parla La Gazzetta dello Sport:

Calciomercato Inter – «Henrique ha 23 anni, è ricco di talento e in campo sa fare di tutto, purché gli mettano a disposizione una fascia sulla quale sfrecciare. Ha anche una passione dichiarata per Ronaldo il Fenomeno, dettaglio che non guasta affatto, anzi: fa guadagnare automaticamente una buona dose di punti agli occhi dei tifosi nerazzurri.

