Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Osservatorio Civico Città Attiva e Comitato San Bruno chiedono chiediamo un incontro con la Commissione Straordinaria dell’Asp

Riceviamo e pubblichiamo integralmente di seguito la nota stampa a firma di Avv. Daniela Primerano, Avv. Francesca Guzzo, Avv. Ornella Grillo (), Sig. Rocco La Rizza (San) sulle condizioni della Sanità in Calabria.Dopo la pubblicazione del DCA n. 181 del 27 marzo relativo al Riparto del Fondo Sanitario Regionale per il 2024,un immediatocon laa cui è stato affidato il compito di risollevare le sorti della sanitànese, ma è ovvio che i numeri del riparto fanno chiaramente intendere che si stia andando in tutt’altra direzione e che lanon sia stata in grado in alcun modo di incidere su scelte determinanti per garantire il diritto alla salute nella Provincia di, piuttosto abbiamo il fondato timore che si stia correndo il rischio di assestare il colpo di grazia alla sanitànese, ormai moribonda, anche perché al momento non abbiamo notizie in merito a grandi cambiamenti o ad incisive operazioni di ‘epurazione’, per cui permane il dubbio che lo scioglimento non fosse la cura necessaria da prescrivere.