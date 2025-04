Il mondo paga dazio | crollo Borse il caso Israele

Borse pagano dazio. Anzi, il mondo intero paga dazio. Pronti, via: Wall Street brucia duemila miliardi di dollari in apertura, la Casa Bianca ribadisce che quella dei dazi è "un'emergenza nazionale" e il mondo continua a sperare in quello che, nonostante ciò che (per ovvie ragioni) ne dica Karoline Leavitt, portavoce di Trump, l'intera

