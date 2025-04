The Voice Senior 2025 la semifinale stasera in tv | le anticipazioni

Voice Senior", un appuntamento imperdibile dedicato alle voci over 60 del nostro paese. Condotto da Antonella Clerici e giudicato da una giuria di eccellenza composta da. Europa.today.it - The Voice Senior 2025, la semifinale stasera in tv: le anticipazioni Leggi su Europa.today.it Questa sera, venerdì 4 aprile dalle 21.30 su Rai 1, si accendono i riflettori sulla semifnale della quinta edizione di "The", un appuntamento imperdibile dedicato alle voci over 60 del nostro paese. Condotto da Antonella Clerici e giudicato da una giuria di eccellenza composta da.

La semifinale di "The voice senior". The Voice Senior 2025, la semifinale stasera in tv: le anticipazioni. The Voice Senior, si chiudono le Blind Auditions. Al via le semifinali. Stasera in tv (4 aprile), Antonella Clerici senza rivali e Canale 5 rischia (ancora) il tracollo. Perché. The voice senior, niente semifinale per i messinesi Carla Luvarà e Max Clemente. The Voice Senior, la forlivese Angie incanta i coach ma si ferma prima della fase finale. Ne parlano su altre fonti

The Voice Senior, cosa è successo: Clerici in lacrime, Clementino 'disonesto', D'Alessio blocca (a tradimento) Bertè - Nella puntata del 28 marzo, non mancano mosse furbe di Clementino e Gigi D'Alessio, ma anche Antonella Clerici commossa e il duetto di Arisa: cosa è successo ... (libero.it)

Concorrenti e team The Voice Senior 2025: chi sono/ Le scelte finali di Arisa, Clementino, Bertè e D’Alessio - Chi sono i concorrenti di The Voice 2025: Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino completano le squadre. (ilsussidiario.net)

The Voice Senior, si chiudono le Blind Auditions. Al via le semifinali - L’ultima puntata del talent andrà in onda venerdì 11 aprile, in prima serata su Rai 1. Sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare chi vincerà questa quinta edizione ... (msn.com)