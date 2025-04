Anteprima24.it - Violenza, droga, furti: pioggia di provvedimenti del Questore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle strategie di prevenzione dei fenomeni di criminalità comune e predatori, nonché di contrasto allacontro le donne, nell’ultimo bimestre, ildella provincia di Avellino ha adottato nr. 8di ammonimento ai sensi dell’art 3 del D.L. 93/2013 di iniziativa deldomestica), nr. 28di avviso orale e nr. 32di allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia e, in particolare, perin abitazione e ricettazione di auto. Allo scopo di infrenare i fenomeni dinei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, sono stati adottati nr. 7di divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi ubicati nel territorio nazionale, ove si svolgono incontri di calcio a qualsiasi livello, nei confronti di tifosi che in occasione o a causa di manifestazioni calcistiche hanno posto in essere condotte che hanno creato pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica (a vario titolo accensione e lancio di materiale pericoloso, rissa e istigazione alla).