Magnifica presenza con Ozpetek

Ozpetek torna al Duse con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, Magnifica presenza. Il regista, tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con Mine vaganti e fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult, portando con sé in questa avventura una compagnia di attori esplosivi. Sul palco Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella, protagonisti di una commedia che si svolge tra illusione e realtà. Ilrestodelcarlino.it - Magnifica presenza con Ozpetek Leggi su Ilrestodelcarlino.it Da stasera (ore 21) a domenica (ore 16) Ferzantorna al Duse con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici,. Il regista, tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con Mine vaganti e fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult, portando con sé in questa avventura una compagnia di attori esplosivi. Sul palco Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella, protagonisti di una commedia che si svolge tra illusione e realtà.

Dal cinema al teatro la Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek. Magnifica presenza DI FERZAN OZPETEK. Al Teatro Nuovo lo spettacolo diretto da Ferzan Ozpetek "Magnifica presenza" dal 25 al 30 marzo 2025. ‘Magnifica presenza’ di Ferzan Ozpetek sul palco del Teatro Duse dal 4 al 6 aprile. Magnifica presenza, di Ferzan Özpetek, al Toniolo. “MAGNIFICA PRESENZA” DI FERZAN OZPETEK AL TEATRO ROSSINI DI PESARO DA GIOVEDÌ 6 A DOMENICA 9 MARZO. Ne parlano su altre fonti

Dal cinema al teatro la Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek - Dopo aver ottenuto otto candidature ai David di Donatello e nove ai Nastri d'argento nel 2012, uno dei film di maggior successo di Ferzan Özpetek, 'Magnifica presenza', approda a teatro con un nuovo a ... (ansa.it)

MAGNIFICA PRESENZA uno spettacolo di Ferzan Ozpetek al Teatro DUSE di Bologna, on Serra Yilmaz, Tosca D'Aquino, Erik Tonelli - Sabato 5 e domenica 6 aprile, dalle 15.00 alle 18.00, è previsto un weekend di aperture straordinarie gratuite della Casa Rossa di Alfredo Panzini, con le quali l’Amministrazione Comunale aderisce all ... (informazione.it)

“Magnifica presenza”: una commedia che riflette sull’arte - Costante nelle opere di Ozpetek è la coralità e Magnifica presenza non è esente da ciò. In un contesto non familiare, Pietro – solo in una grande città e in una vecchia casa – riceve in dono una ... (osservatoriooggi.it)