Tempo soleggiato sulla Puglia ma da domenica tornano rovesci e freddo

Tempo soleggiato sulla Puglia, con clima primaverile fino a sabato. Da domenica peggioramento con piogge, rovesci e temperature in diminuzione soprattutto lunedì. Sono queste le previsioni per i prossimi giorni del meteorologo Lorenzo Badellino, di 3bmeteo.com.L'anticiclone è in rinforzo. Brindisireport.it - Tempo soleggiato sulla Puglia, ma da domenica tornano rovesci e freddo Leggi su Brindisireport.it , con clima primaverile fino a sabato. Dapeggioramento con piogge,e temperature in diminuzione soprattutto lunedì. Sono queste le previsioni per i prossimi giorni del meteorologo Lorenzo Badellino, di 3bmeteo.com.L'anticiclone è in rinforzo.

Tempo soleggiato sulla Puglia, ma da domenica tornano rovesci e freddo. Domenica di sole, ma da prossima settimana torna il freddo: le previsioni meteo in Puglia. Ancora tempo stabile sulla Puglia, poi peggioramento in arrivo: piogge e temperature in calo. Meteo: soleggiato e mite fino a sabato, ma domenica ritornano le piogge. Meteo in Puglia: soleggiato e mite fino a sabato, da domenica arrivano le piogge. Gazzetta Meteo, su Puglia e Basilicata sole e nebbia fino al ponte di Ognissanti. Ne parlano su altre fonti

Tempo gradevole fino a sabato, poi piogge e un impulso di aria fredda - L’anticiclone è in rinforzo sulla Puglia, ma da domenica un fronte instabile irromperà da Nord sull’Italia e sul Mediterraneo. Il calo termico si avvertirà soprattutto lunedì ... (lecceprima.it)

Che tempo farà in Puglia nel weekend? - Difatti, venerdì in Puglia sarà prevalentemente soleggiato, mentre sabato c’è il rischio di addensamenti e qualche pioggia sull’alta Puglia. Anche per domenica è prevista nuvolosità irregolare, ma ... (ilsipontino.net)

Meteo, ultimi rovesci nel weekend. Domenica torna il sole ma c'è una nuova perturbazione in arrivo - Ancora piogge sparse sulla penisola per sabato, mentre domenica 6 ottobre ... sul basso Tirreno e sulla Puglia con tempo in deciso miglioramento dal pomeriggio. Soleggiato altrove con nubi in ... (msn.com)