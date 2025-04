Lettera43.it - Corea del Sud, la Corte costituzionale ha confermato la destituzione di Yoon

Ladelladel Sud haall’unanimità ladel presidenteSuk Yeol, rendendo definitivo l’impeachment approvato dall’Assemblea nazionale lo scorso dicembre. La decisione, annunciata in diretta televisiva dal presidente facente funzione della, Moon Hyung-bae, apre la strada a elezioni presidenziali anticipate, da tenersi entro 60 giorni.Manifestazione a Seoul durante la lettura della sentenza della(Getty Images).dovrà affrontare anche un processo penale per insurrezioneA dicembreha violato la Costituzione dichiarando la legge marziale in maniera illegittima e abusando dei suoi poteri. L’ex presidente «ha tradito gravemente la fiducia del popolo, che è il sovrano della repubblica democratica», ha dichiarato la