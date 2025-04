Thesocialpost.it - Gianna Buzzetta, la giovane chef promessa della cucina stellata, muore travolta da un masso alle Hawaii

Una tragedia improvvisa ha interrotto i sogni e la carriera in ascesa di, astro nascentegastronomia americana. Laventiseienne del rinomato ristorante stellato Jeune et Jolie di Carlsbad, in California, ha perso la vita lo scorso 23 marzo durante un’escursione sulle cascate Makaleha, nella remota isola hawaiana di Kauai.Secondo quanto riportato, unsi è staccato improvvisamente dalla parete rocciosa durante la passeggiata, colpendola in pieno. Accanto a lei c’era il fidanzato Quinton, che ha assistito impotente alla scena. Non avendo copertura cellulare nell’area, l’uomo ha dovuto percorrere chilometri per cercare soccorso.Al loro arrivo, i paramedici del Kauai Fire Department hanno trovatoalla basecascata, priva di sensi, con difficoltà respiratorie e una grave ferita alla testa che causava un’abbondante emorragia.