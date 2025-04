Anteprima24.it - Sospensione idrica 3-4 aprile, l’aggiornamento di Gesesa

Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono senza intoppi i lavori che hanno comportato da ieri l’interruzionea Benevento ed in alcuni comuni della provincia (Ponte e Torrecuso) per consentire adi effettuare la risoluzione delle interferenze sulla nuova linea ferroviaria Napoli-Bari e opere accessorie con la condotta dell’Acquedotto Campano. L’interruzione è iniziata ieri alle 16 e durerà fino alle 22 di oggi. Questa la nota: “comunica che questa notte i lavori sulla condotta regionale sono stati eseguiti senza imprevisti e che in queste ore si sta affrontando l’ultima fase delle lavorazioni previste”.Per limitare i disagi,ha posizionato delle autobotti in diversi punti: Piazza Risorgimento, Zona Capodimonte (piazzale antistante la chiesa di San Giuseppe Moscati), via Benito Rossi (zona via Avellino), via Gramsci ( zona Pacevecchia).