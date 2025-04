Justcalcio.com - Osimhen, per piegarsi a Türkiye per essere la bomba del prossimo mercato delle firme

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-03 18:37:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:Pochi incarichi più efficaci di VictorIn Galatasaray. L’attaccante nigeriano ha lasciato Napoli dopo una stagione agitata, all’ultimo minuto e come bagnini che avrebbero evitato la posizione della stadio Maradona, a Istanbul. E i risultati parlano da soli: 28 gol in 32 partite. Gli ultimi due gol, che hanno eliminato Fenerbahçe di José Mourinho nella Coppa turca.Un calciatore differenziale. Tanto, l’MVP di un torneo che presume anche altri galloni. Oltre i 28 gol, cinque assist. Vale a dire, 33 obiettivi generati in 32 partite. Nelle ultime 10 partite, 11 goal segnati. Una “clutch” differenziale che porta a “Galata” verso il doppio della lega e la coppa.“È cresciuto senza i suoi genitori perché sono morti ma hanno valori e non ha dimenticato le loro origini.