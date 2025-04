Napolipiu.com - Napoli, occhi su Ferguson: osservato speciale lunedì a Bologna

Leggi su Napolipiu.com

su">Un anno dopo, l’interesse delper Lewisnon si è spento. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il capitano deltorna in cima alla lista dei desideri azzurri per il prossimo mercato estivo.Il centrocampista scozzese era già finito nel mirino azzurro all’inizio del 2024, ma un grave infortunio al legamento crociato ne aveva bloccato ogni discorso. Oraè tornato a pieno regime, ha ripreso la titolarità nel, indossa stabilmente la fascia da capitano ed è pronto a vivere un finale di stagione da protagonista.Profilo ideale per il nuovoCon ilproiettato verso la Champions League e ilin fase di rifondazione,rappresenta un obiettivo concreto: qualità, quantità, personalità e una profonda conoscenza del calcio italiano sono le sue caratteristiche principali.