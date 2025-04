Ilgiorno.it - Giardinieri bloccati un’ora a 25 metri

Paura ieri pomeriggio per tre operai di una ditta che opera nel settore della manutenzione del verde. A causa di un guasto, con cedimento del sostegno della piattaforma aerea, il cestello dove si trovavano si è inclinato pericolosamente e i tre hanno rischiato di cadere nel vuoto. L’incidente si è verificato poco dopo le 16 in una proprietà privata di via Virgiliana, al civico 20, periferia Nord tra via Nosate e il corso del canale Industriale. Per provvedere alla potatura di un albero di alto fusto i tre– tutti giovani dai 20 ai 33 anni – erano saliti con le motoseghe su una piattaforma area, manovrata dagli stessi con i comandi situati nel cestello. Stavano tagliando i primi rami, dopo aver raggiunto la cima dell’albero, a più di 25da terra, quando si è verificato il guasto.