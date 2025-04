TNA | Infortunio alla spalla per Joe Hendry a rischio la partecipazione a Rebellion

Rebellion, c'è apprensione sulle condizioni del campione del mondo Joe Hendry, uscito malconcio dalla puntata di questa notte per un banale Infortunio occorso ad inizio puntata che rischia di compromettere la sua partecipazione al PPV, ma anche il suo regno titolato.Elijah colpevole involontarioJoe Hendry questa notte si è accomodato al tavolo di commento per il match tra Frankie Kazarian e Elijah. La tensione con Kaz è alta da settimane e nel post match, vinto dal prossimo sfidante al titolo, è scattata una rissa che ha coinvolto anche il campione. Massiccio intervento della security per separare Hendry e Kazarian, ma è stato Elijah che nel tirare via il campione lo ha infortunato alla spalla. Inizialmente non è sembrato nulla di serio, con Hendry che è apparso dolorante, ma non in maniera eccessiva rientrando verso il backstage dove successivamente è stato visitato dal medico della federazione.

